Tahin Soslu Mercimek Salatası
Bal kabağı ve tahinin eşsiz uyumunu sadece tatlı olarak harcamak istemeyenler için tahin soslu mercimek salatası tarifimiz. Hem tahine doyacağınız hem de sağlıklı bir öğün geçirebileceğiniz salata tarifimizi hemen denemelisiniz!
Tahin Soslu Mercimek Salatası Malzemeleri
Tahin Soslu Mercimek Salatası Yapılışı
1
Bal kabağı dilimleyip pişirme kağıdı serili tepsiye yerleştirin, zeytinyağı ve tuzla harmanlayın. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 20-25 dakika pişirin.
2
Tahin Sos Nasıl Yapılır?
Tahin sos için tahin, zeytinyağı, limon suyu, bal, tuz ve karabiberi bir kasede iyice çırpın.
3
Servis tabağına radicchio ve rokayı yerleştirin. Üzerine haşlanmış mercimeği ve fırınlanmış bal kabağı dilimlerini ekleyin.
4
Hazırladığınız tahin sosu salatanın üzerine gezdirin ve servis yapın.
Tahin Sosu Nerelerde Kullanılır?
Tahin sosu falafel, humus, babagannuş gibi mezelerin yanında veya içerisinde kullanılabilir. Bunlar dışında yaptığınız salataların üzerine de dökebilirsiniz.Radicchio, Akdeniz mutfağında sıkça kullanılan, marula benzeyen ama daha koyu renkli ve hafif acımsı bir yapraklı sebzedir. Aslında bir tür kırmızı yapraklı hindibadır. Salatada radicchio yerine mor lahana, bebek ıspanak veya karışık Akdeniz yeşillikleri kullanabilirsiniz. Mor lahanayı ince jülyen doğrayıp biraz limon ve tuzla ovmak hem rengini açar hem de sertliğini alarak tahin sosunun daha iyi yapışmasını sağlar.
Sofra’da Bu Ay
- Misafire Son Dakika İkramları
- Tam Kıvamında Kolay Kekler
- Çay Saatine Tuzlu Atıştırmalıklar