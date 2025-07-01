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Schnitzel Salata

Schnitzel Salata
ORTA 45 DAKİKA

Altın gibi çıtır Schnitzel ve taptaze yeşilliklerin buluşması: Schnitzel Salata, hafif ama doyurucu lezzet arayanlar için ideal!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Üç adet geniş kase organize edin. Birinde yumurtayı ve tuzu iyice çırpın. İkincisine unu, üçüncüsüne galeta unuyla limon kabuğu tozunu karıştırarak koyun. Tavukları önce yumurta, sonra un, sonra da limon aromalı galeta ununa bulayın. Zeytinyağı koyduğunuz geniş bir tavada önce orta sonra kısık ateşte iki taraflarını da kızartın. Ocaktan alıp şerit şerit dilimleyin.

  • 2

    Sos malzemelerini iyice karıştırın. Salata malzemelerini servis tabağına yerleştirin. Üzerine schnitzel dilimlerini koyun. Çilek dilimleri, turp küplerini ve haşhaş tohumlarını serpiştirin. Sos ile servis yapın.

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