Schnitzel Salata

Üç adet geniş kase organize edin. Birinde yumurtayı ve tuzu iyice çırpın. İkincisine unu, üçüncüsüne galeta unuyla limon kabuğu tozunu karıştırarak koyun. Tavukları önce yumurta, sonra un, sonra da limon aromalı galeta ununa bulayın. Zeytinyağı koyduğunuz geniş bir tavada önce orta sonra kısık ateşte iki taraflarını da kızartın. Ocaktan alıp şerit şerit dilimleyin.