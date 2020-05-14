Tarif Ara
Öğünler Salata Pancar salatası

Pancar Salatası

Pancar Salatası
KOLAY

Pancarla yapılabilecek harika bi salata tarifi

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Pancarları yıkayıp kabuklarını soyun. Tencereye alarak üzerini geçecek kadar su ekleyin. Ocağa oturtup, orta ateşte pancarlar yumuşayana dek pişirin.

  • 2

    Suyunu süzdürüp soğumaya bırakın. Rendeleyip geniş bir kaba alın. Ayrı bir yerde yoğurt, dövülmüş sarımsak, zeytinyağı ve tuzu iyice karıştırın.

  • 3

    Daha sonra pancarın üzerine ilave edip harmanlayın. Cevizle süsleyip servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Muz ile Işıldayan Tarifler
  • Yeni Yılın İlk Kahvaltı Tabakları
  • Muhteşem Ana Yemekler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Hellim Peynirli Salata
KOLAY 15 DAKİKA

Hellim Peynirli Salata

Semizotlu, Bulgurlu Taze Patates Salatası
KOLAY 10 DAKİKA

Semizotlu, Bulgurlu Taze Patates Salatası

Kumkuatlı Pancarlı Salata
ORTA 20 DAKİKA

Kumkuatlı Pancarlı Salata

Hardallı Elmalı Kereviz Salatası
10 DAKİKA

Hardallı Elmalı Kereviz Salatası