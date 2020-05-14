Pancar Salatası
Pancarla yapılabilecek harika bi salata tarifi
Malzemeler
Yapılışı
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1
Pancarları yıkayıp kabuklarını soyun. Tencereye alarak üzerini geçecek kadar su ekleyin. Ocağa oturtup, orta ateşte pancarlar yumuşayana dek pişirin.
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2
Suyunu süzdürüp soğumaya bırakın. Rendeleyip geniş bir kaba alın. Ayrı bir yerde yoğurt, dövülmüş sarımsak, zeytinyağı ve tuzu iyice karıştırın.
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3
Daha sonra pancarın üzerine ilave edip harmanlayın. Cevizle süsleyip servis yapın.
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