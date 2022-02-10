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Öğünler Salata Hurmalı salata

Hurmalı Salata

KOLAY 15 DAKİKA

Şifa deposu hurma ile pratik bir şekilde hemen hazırlayabileceğiniz lezzetli bir tarif…

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Yeşillikleri elinizle iri parçalar halinde koparıp geniş bir kaseye alın. Portakalı dilimleyin, hurmaları dörde bölün, mor havucun kabuklarını soyarak ince dilimleyin. Yeşilliklerin üzerine serpiştirin.

  • 2

    Sos için malzemenin tümünü karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip harmanlayın ve yenilebilir çiçeklerle süsleyip servis yapın.

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