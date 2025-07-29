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Öğünler Salata Izgara tavuklu ve ananaslı yeşil salata

Izgara Tavuklu ve Ananaslı Yeşil Salata

Izgara Tavuklu ve Ananaslı Yeşil Salata
KOLAY 20 DAKİKA

Izgara tavuk ve ananasın ferah uyumuyla hazırlanan bu yeşil salata, hafif ve doyurucu bir öğün alternatifi sunuyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Tavuk göğsünü ince fileto halinde dilimleyin. Üzerine tuz, karabiber ve zeytinyağı ekleyerek marine edin. Izgara tavada orta ateşte 3-4 dakika her iki tarafını pişirin. Bir kenara alın.
  • 2
    Aynı ızgara tavaya dilimlenmiş ananasları alın. Karamelize olana kadar önlü arkalı pişirin. Ocaktan alıp bal veya akçaağaç şurubu gezdirin.
  • 3
    Karışık yeşillikleri geniş bir kaseye alın. Üzerine dilimlenmiş avokadoyu ilave edin. Izgara tavukları ve ananasları ekleyin. Susam ve çörek otunu serpiştirin.
  • 4
    Sosu için küçük bir kasede zeytinyağı, balzamik sirke, hardal, limon suyu, tuz ve karabiberi karıştırın. Salatanın üzerine gezdirin ve hafifçe karıştırın. Servis yapın.

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