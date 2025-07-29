Izgara Tavuklu ve Ananaslı Yeşil Salata
Izgara tavuk ve ananasın ferah uyumuyla hazırlanan bu yeşil salata, hafif ve doyurucu bir öğün alternatifi sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tavuk göğsünü ince fileto halinde dilimleyin. Üzerine tuz, karabiber ve zeytinyağı ekleyerek marine edin. Izgara tavada orta ateşte 3-4 dakika her iki tarafını pişirin. Bir kenara alın.
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2
Aynı ızgara tavaya dilimlenmiş ananasları alın. Karamelize olana kadar önlü arkalı pişirin. Ocaktan alıp bal veya akçaağaç şurubu gezdirin.
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3
Karışık yeşillikleri geniş bir kaseye alın. Üzerine dilimlenmiş avokadoyu ilave edin. Izgara tavukları ve ananasları ekleyin. Susam ve çörek otunu serpiştirin.
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4
Sosu için küçük bir kasede zeytinyağı, balzamik sirke, hardal, limon suyu, tuz ve karabiberi karıştırın. Salatanın üzerine gezdirin ve hafifçe karıştırın. Servis yapın.
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