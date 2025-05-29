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Kinoa Köfteli Mevsim Salatası

Kinoa Köfteli Mevsim Salatası
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Besleyici kinoa köfteleriyle zenginleşen, rengârenk ve doyurucu bir tabak: Kinoa Köfteli Mevsim Salatası ile hafifliğin tadını çıkarın!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Kinoa'yı tencereye alın. Üzerini üç parmak geçecek kadar sıcak su ilave edin. Patlayıp açılana kadar haşlayın. Bir süzgeç yardımıyla süzüp karıştırma kasesine alın.
  • 2
    İçine yumurtayı, unu, kırmızıbiberi, yenibaharı ve tuzu ekleyip karıştırın. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp biraz un yardımıyla avucunuzda yuvarlayın. Az miktarda yağlanmış yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı pişirin.
  • 3
    Salata için iyice yıkanmış yeşillikleri doğrayın. İçine
    domatesi ve salatalığı ekleyin. Sos için zeytinyağı, tuz ve limon suyunu iyice çırpın. Salatayı servis kasesine alın. Üzerine köfteleri yerleştirin. Sosu gezdirip servis yapın.

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