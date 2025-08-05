Tarif Ara
Öğünler Salata Pesto soslu bakliyat salatası

Pesto Soslu Bakliyat Salatası

Pesto Soslu Bakliyat Salatası
KOLAY 10 DAKİKA

Hem doyurucu hem sağlıklı bir seçenek arayanlar için: Pesto Soslu Bakliyat Salatası. Bu vegan lezzet sofranıza çok yakışacak.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • İnci Bak’tan kabak ve patlıcanla ezber bozan tarifler
  • Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
  • Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Falafelli Salata
KOLAY 15 DAKİKA

Falafelli Salata

Çilekli Maydanoz Salatası
KOLAY 15 DAKİKA

Çilekli Maydanoz Salatası

Izgara Tavuklu ve Ananaslı Yeşil Salata
KOLAY 20 DAKİKA

Izgara Tavuklu ve Ananaslı Yeşil Salata

Vişne Soslu Mevsim Salatası
ORTA

Vişne Soslu Mevsim Salatası