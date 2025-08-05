Pesto Soslu Bakliyat Salatası
Hem doyurucu hem sağlıklı bir seçenek arayanlar için: Pesto Soslu Bakliyat Salatası. Bu vegan lezzet sofranıza çok yakışacak.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Pesto sos için tüm malzemeleri geniş hazneli blender'e alın. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin.
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2
Geniş bir karıştırma kabına haşlanmış yeşillik ve bakliyatları alın. Üzerine tuz, karabiber ve zeytinyağı ekleyerek iyice harmanlayın.
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3
Yeşillik ve bakliyatları servis kasesine alın. Üzerine pesto sosu gezdirin. Küçük doğranmış domates ve bebek turpu ilave ederek karıştırın.
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4
Fesleğen yaprakları, soya filizleriyle süsleyerek servis yapın.
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