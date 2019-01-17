Sebze Soteli Ilık Salata

Patatesli kat için patateslerin kabuklarını temizleyip püre haline getirin. Salatalıkları kabuklarıyla birlikte rendeleyip iyice suyunu sıkın ve patatese ilave edin. Ayrı bir yerde küp doğranmış kornişon turşuyu 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve tuzla karıştırıp patatesli karışıma ekleyin ve karıştırın.