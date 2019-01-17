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Sebze Soteli Ilık Salata

Sebze Soteli Ilık Salata
ORTA 15 DAKİKA

Salataya faeklı bir boyut katmak isteyenler bu tarifi mutlaka denemeli. İşte lezzetli ve doyurucu Sebze Soteli Ilık Salata tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Patatesli kat için patateslerin kabuklarını temizleyip püre haline getirin. Salatalıkları kabuklarıyla birlikte rendeleyip iyice suyunu sıkın ve patatese ilave edin. Ayrı bir yerde küp doğranmış kornişon turşuyu 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve tuzla karıştırıp patatesli karışıma ekleyin ve karıştırın.

  • 2

    Yoğurtlu kat için yoğurt, labne peyniri, dövülmüş sarımsak, kıyılmış maydanoz ve tuzu iyice çırpın. Sotelenmiş sebzeli kat için havucu jülyen doğrayıp, 1 yemek kaşığı zeytinyağında soteleyin. Tuz ekleyip karıştırdıktan sonra havucu kenara alın. Aynı tavaya 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyip jülyen doğranmış kabağı soteleyin. Tuz ve karabiber ekleyip kenara alın.

  • 3

    Aynı şekilde tavaya 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyip doğranmış biberleri soteleyin. Tuz ve karabiber ilave edip ocaktan alın. Daha sonra tüm sotelenmiş sebzeleri harmanlayın. Servis tabağına önce patatesli karışımı yerleştirin. Üzerine yoğurtlu karışımı ve sote sebzeleri yayıp, ılık olarak servis yapın.

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