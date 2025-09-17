Fermente Çilek Soslu Kuzukulağı Salatası
Ekşi tadıyla bilinen kuzukulağının, fermente çileğin tatlı ve hafif mayhoş notalarıyla buluştuğu eşsiz bir deneyim. Fermente Çilek Soslu Kuzukulağı Salatası ile damaklarınızı şaşırtmaya hazır olun!
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Fermente çilek sos için çilekleri yıkayıp saplarını temizleyin. İri parçalar hâlinde doğrayıp temiz bir cam kavanoza alın.
-
2
Üzerine şeker ve tuzu ekleyin. Karıştırarak çileklerin suyunu bırakmasını sağlayın.
-
3
Kavanozun ağzını hava alabilecek şekilde tülbentle örtün ya da gevşekçe kapatın. Oda sıcaklığında 3-5 gün bekletin. Her gün bir kez tahta kaşıkla karıştırın veya kapağı açarak gaz çıkışı sağlayın. Tadında hafif bir ekşilik oluşunca süzün.
-
4
Elde ettiğiniz sıvı fermente çilek sosudur. Buzdolabında saklayabilirsiniz.
-
5
Limonlu vinegret için limon suyu, bal, tuz ve karabiberi küçük bir kasede karıştırın. Zeytinyağını yavaşça ekleyerek çırpın. Kıvam aldığında sos kullanıma hazırdır.
-
6
Kuzukulağını yıkayıp kurulayın ve geniş bir kaseye alın. Üzerine dilimlenmiş çilekleri, köy peyniri parçalarını ve kırık fındığı serpiştirin.
-
7
Ayrı bir kapta fermente çilek sosu ile limonlu vinegret sosu karıştırın. Dilerseniz oranı damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Hazırladığınız sosu salatanın üzerine gezdirin ve nazikçe karıştırın.
-
8
Servis tabağına alın. Üzerine birkaç damla fermente çilek sosu ve fındık ekleyip servis yapın.
