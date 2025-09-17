Fermente Çilek Soslu Kuzukulağı Salatası

Kavanozun ağzını hava alabilecek şekilde tülbentle örtün ya da gevşekçe kapatın. Oda sıcaklığında 3-5 gün bekletin. Her gün bir kez tahta kaşıkla karıştırın veya kapağı açarak gaz çıkışı sağlayın. Tadında hafif bir ekşilik oluşunca süzün.