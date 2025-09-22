Tarif Ara
Nar Ekşili Girit Kabağı Salatası

Nar Ekşili Girit Kabağı Salatası
KOLAY 15 DAKİKA

Girit kabağının hafif lezzeti, nar ekşisinin o tatlı-ekşi notalarıyla buluştu. Dışı çıtır, içi yumuşacık ve serinletici Nar Ekşili Girit Kabağı Salatası, sofranıza Ege esintileri getirir.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Girit kabaklarının kabuğunu hafifçe kazıyın. Sapından kopmayacak şekilde çok ince dilimleyin.

  • 2

    Nar ekşili sos için tüm sos malzemesini karıştırın. Yarısını fırça ile kabakların aralarına sürün.

  • 3

    Önceden ısıtılmış 200 dereceye fırında 15 dakika kadar pişirerek yumuşatın.

  • 4

    Pişen kabakları fırından alın, kalan sosu kabakların her tarafına gelecek şekilde dökün. Akdeniz yeşilliği salatası ile birlikte servis tabağına alın. En son üzerine kavrulmuş susam ve kiraz domates serpin. Bekletmeden servis yapın.

