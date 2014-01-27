Dereotlu Pirinç Salatası
Pirinç ve dereotunun ferah aroması, zeytinyağı ve limonla buluşuyor. Doyurucu, pratik ve sağlıklı bir seçenek. Her lokmasında taze bir lezzet!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bir tencerede, lapalaşmadan pirinçleri haşlayın. Havuç ve patatesi de başka bir tencerede haşlayın. Haşlanan havuç ve patatesi küp küp doğrayın. Taze soğanları ve dereotunu ince ince kıyın.
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2
Pirinç, havuç, patates, bezelye, taze soğan ve dereotunu karıştırın. Tuz, karabiber ve köri serpin. Üzerine zeytinyağını gezdirerek, soğuk olarak servis yapın.
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