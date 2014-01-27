Tarif Ara
Öğünler Salata Dereotlu pirinç salatası

Dereotlu Pirinç Salatası

ORTA

Pirinç ve dereotunun ferah aroması, zeytinyağı ve limonla buluşuyor. Doyurucu, pratik ve sağlıklı bir seçenek. Her lokmasında taze bir lezzet!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Bir tencerede, lapalaşmadan pirinçleri haşlayın. Havuç ve patatesi de başka bir tencerede haşlayın. Haşlanan havuç ve patatesi küp küp doğrayın. Taze soğanları ve dereotunu ince ince kıyın.
  • 2
    Pirinç, havuç, patates, bezelye, taze soğan ve dereotunu karıştırın. Tuz, karabiber ve köri serpin. Üzerine zeytinyağını gezdirerek, soğuk olarak servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
  • Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
  • Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Ton Balıklı Mısırlı Salata
KOLAY 10 DAKİKA

Ton Balıklı Mısırlı Salata

Dövme Hıyar Salatası
KOLAY

Dövme Hıyar Salatası

Enginar Salatası
KOLAY 10 DAKİKA

Enginar Salatası

Domates Dashi Salata
ZOR 50 DAKİKA

Domates Dashi Salata