Siyah Pirinçli ve Peynirli Bahar Salatası
Besleyici siyah pirinç, taze bahar otları ve peynirin uyumuyla hazırlanan bu salata, sofralarınıza hem renk hem de sağlık katıyor.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Siyah pirinci iyice yıkayın. Bir tencereye suyu ve tuzu alın. Üzerine pirinci ekleyin. Kısık ateşte kapağı kapalı şekilde 25-30 dakika haşlayın. Pirinç yumuşayınca ocaktan alın, süzün. Soğuması için bir kenara alın.
-
2
Salatalık ve turpları ince yuvarlak dilimler halinde doğrayın. Keçi peynirini küp doğrayın.
-
3
Sosu için küçük bir kasede zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi, tuz ve karabiberi karıştırın.
-
4
Geniş bir kaseye haşlanmış ve soğumuş siyah pirinci alın. Üzerine doğranmış salatalık, turp, bezelye ve nane yapraklarını ekleyin.
-
5
Hazırladığınız sosu döküp harmanlayın. Ardından keçi peynirini ilave edin. Limon dilimleriyle süsleyerek servis yapın.
