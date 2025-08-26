Tarif Ara
Siyah Pirinçli ve Peynirli Bahar Salatası

KOLAY 20 DAKİKA

Besleyici siyah pirinç, taze bahar otları ve peynirin uyumuyla hazırlanan bu salata, sofralarınıza hem renk hem de sağlık katıyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Siyah pirinci iyice yıkayın. Bir tencereye suyu ve tuzu alın. Üzerine pirinci ekleyin. Kısık ateşte kapağı kapalı şekilde 25-30 dakika haşlayın. Pirinç yumuşayınca ocaktan alın, süzün. Soğuması için bir kenara alın.

  • 2

    Salatalık ve turpları ince yuvarlak dilimler halinde doğrayın. Keçi peynirini küp doğrayın.

  • 3

    Sosu için küçük bir kasede zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi, tuz ve karabiberi karıştırın.

  • 4

    Geniş bir kaseye haşlanmış ve soğumuş siyah pirinci alın. Üzerine doğranmış salatalık, turp, bezelye ve nane yapraklarını ekleyin.

  • 5

    Hazırladığınız sosu döküp harmanlayın. Ardından keçi peynirini ilave edin. Limon dilimleriyle süsleyerek servis yapın.

