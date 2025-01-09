Bebek Ispanaklı Salata

Önceden ısıtılmış 220 derece fırında 30 dakika pişirin. Fırından alıp kabuklarını temizleyin ve dilimleyin. Portakalların kabuklarını soyup, dilimleyin ve zarlarını çıkarın. Kimyonu küçük bir tavada ve yağsız olarak 5 dakika karıştırarak kavurun. Maskolin yeşilliği ve ıspanağı sosla iyice karıştırıp servis tabağına alın. Üzerine pancar ve portakal dilimleri yerleştirin. Ceviz ve kimyon tohumu serperek servis yapın.