Bebek Ispanaklı Salata
Sağlıklı ve hafif bir öğün arıyorsanız, bebek ıspanaklı salata tam size göre! Taze bebek ıspanaklarının yumuşak dokusu, zeytinyağı ve limonun ferahlatıcı etkisiyle birleşerek lezzetli bir salata ortaya çıkıyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Sos için hardal ve sarımsağı küçük bir kaseye alın. Portakal suyu, limon suyu, sirke, tuz ve karabiber ilave edip iyice çırpın. Zeytinyağı ekleyip tekrar çırpın ve kenara alın. Pancarları iyice yıkadıktan sonra iki ucunu birer cm kesip, kurulayın. Pancarları saracak büyüklükte üç adet pişirme kağıdı kesin.
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2
Pancarları pişirme kağıtlarına yerleştirip üzerlerine birer adet dövülmüş sarımsak koyun ve birer tatlı kaşığı zeytinyağı gezdirin. Daha sonra bir tutam tuz serpin. Pancarları pişirme kağıdı ile paketleyip, fırın tepsisine yerleştirin.
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3
Önceden ısıtılmış 220 derece fırında 30 dakika pişirin. Fırından alıp kabuklarını temizleyin ve dilimleyin. Portakalların kabuklarını soyup, dilimleyin ve zarlarını çıkarın. Kimyonu küçük bir tavada ve yağsız olarak 5 dakika karıştırarak kavurun. Maskolin yeşilliği ve ıspanağı sosla iyice karıştırıp servis tabağına alın. Üzerine pancar ve portakal dilimleri yerleştirin. Ceviz ve kimyon tohumu serperek servis yapın.
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