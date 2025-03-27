Şerit Yumurtalı Mevsim Salata

Omlet için derin kaba yumurtaları kırın. Üzerine tuz ekleyip iyice çırpın. Çok geniş olmayan bir tavaya tereyağını ekleyin. Yağ eridikten sonra yumurtayı dökün. Tavayı sallayarak yumurtayı tüm yüzeye eşit şekilde yayın ve pişmeye bırakın. Omletin alt kısmını kontrol edin. Alt kısmı pişince diğer tarafını çevirip 1-2 dakika daha pişirip ocaktan alın.