Şerit Yumurtalı Mevsim Salata
Malzemeler
Yapılışı
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1
Omlet için derin kaba yumurtaları kırın. Üzerine tuz ekleyip iyice çırpın. Çok geniş olmayan bir tavaya tereyağını ekleyin. Yağ eridikten sonra yumurtayı dökün. Tavayı sallayarak yumurtayı tüm yüzeye eşit şekilde yayın ve pişmeye bırakın. Omletin alt kısmını kontrol edin. Alt kısmı pişince diğer tarafını çevirip 1-2 dakika daha pişirip ocaktan alın.
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2
Tüm yeşillikleri yıkayıp, ayıklayın. Soyacak ile pancarı ince şeritler halinde kesin. Alabaşı ince şeritler halinde bıçak yardımıyla dilimleyin. Tüm yeşillikler, alabaş ve pancarı servis tabağına alın. Üzerine cevizleri yerleştirip, balzamik sirke gezdirin.
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3
Hazırladığınız omleti rulo şeklinde sarın. İncecik dilimler halinde kesin. Salatanın üzerine ilave edip servis yapın.
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