Mor Lahanalı Patates Salatası
Mor Lahanalı Patates Salatası: Sağlıklı, vitamin dolu ve renkli sofralar için ideal! Taptaze mor lahana ve çıtır patatesin enfes uyumunu keşfedin; pratik tarifiyle hem göz zevkinize hem de damak tadınıza hitap ediyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Patateslerin kabuğunu soyun. Derin bir tencereye koyun. Üzerini iki parmak geçecek kadar su ekleyip haşlamaya bırakın. Mor lahanayı ince kıyın. Derin bir kabın içine aktarıp üzerine 1 çay kaşığı tuz ekleyip iyice ovun.
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2
Tavayı ocağa alın. Orta ateşte ısıtın. Zeytinyağı ilave edip mor lahanayı ekleyin. Sürekli karıştırarak 10 dakika kadar pişirin. Haşladığınız patatesleri
küp şeklinde kesin. Kavurduğunuz mor lahanalı tavanın içine ekleyin. 1-2 dakika daha kavurup ocaktan alın.
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3
Sos için tüm malzemeyi küçük bir kasede iyice karıştırın. Ocaktan aldığınız mor lahanalı patatese ekleyin ve karıştırın. Nar ile süsleyip servis yapın.
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