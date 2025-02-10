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Öğünler Salata Mor lahanalı patates salatası

Mor Lahanalı Patates Salatası

Mor Lahanalı Patates Salatası
ORTA 30 DAKİKA

Mor Lahanalı Patates Salatası: Sağlıklı, vitamin dolu ve renkli sofralar için ideal! Taptaze mor lahana ve çıtır patatesin enfes uyumunu keşfedin; pratik tarifiyle hem göz zevkinize hem de damak tadınıza hitap ediyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Patateslerin kabuğunu soyun. Derin bir tencereye koyun. Üzerini iki parmak geçecek kadar su ekleyip haşlamaya bırakın. Mor lahanayı ince kıyın. Derin bir kabın içine aktarıp üzerine 1 çay kaşığı tuz ekleyip iyice ovun.
  • 2
    Tavayı ocağa alın. Orta ateşte ısıtın. Zeytinyağı ilave edip mor lahanayı ekleyin. Sürekli karıştırarak 10 dakika kadar pişirin. Haşladığınız patatesleri
    küp şeklinde kesin. Kavurduğunuz mor lahanalı tavanın içine ekleyin. 1-2 dakika daha kavurup ocaktan alın.
  • 3
    Sos için tüm malzemeyi küçük bir kasede iyice karıştırın. Ocaktan aldığınız mor lahanalı patatese ekleyin ve karıştırın. Nar ile süsleyip servis yapın.

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