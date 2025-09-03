Semizotlu Yeşil Mercimek Salatası
Tadıyla ve görüntüsüyle büyüleyecek, hem sağlıklı hem de doyurucu bir tarif: Semizotlu Yeşil Mercimek Salatası. Öğle ve akşam yemeklerinize eşlik edecek, ferah ve hafif bir lezzet!
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Yeşil mercimeği yıkayın. Üzerine 2 parmak geçecek kadar su ilave edin ve tencereye alın. Orta ateşte yumuşayana kadar 15-18 dakika haşlayın. Suyunu süzün. Soğuması için kenara alın.
-
2
Semizotunu ayıklayın. Bol suyla yıkayın.
-
3
Biberin içini temizleyin. Minik küpler halinde doğrayın. Geniş bir kaseye alın. Üzerine haşlanmış yeşil mercimeği ve semizotunu ekleyin.
-
4
Sosu için küçük bir kasede zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisini ve tuzu karıştırın. Sosu salatanın üzerine gezdirin. Soğuk servis yapın.
