Izgara Hellimli Avokado Salatası
Sağlıklı ve lezzetli bir salata arayanlar için pratik tarifiyle ızgara hellimli avokado salatası...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Yapışmaz yüzeyli bir tavayı orta ateşte ısıtın. Hellim dilimlerinin her iki tarafına hafifçe zeytinyağı sürün. Önlü arkalı 2-3 dakika kızartın. Dışı kızarıp hafif çıtır hale geldiğinde hellimleri ocaktan alıp kenara koyun.
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2
Avokadonun kabuğunu soyup ikiye bölün, çekirdeğini çıkarın ve ince dilimler halinde kesin. Kiraz domatesleri ortadan ikiye kesin. Tüm yeşillikleri iyice yıkayıp kurulayın.
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3
Salata sosu için tüm malzemeleri blender'e alın. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin.
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4
Büyük bir salata kasesine iri parçalar halinde doğranmış yeşillikleri alın. Üzerine avokado dilimlerini ve kiraz domatesleri ekleyin. Izgara hellim dilimlerini yerleştirin. Son olarak hazırladığınız fesleğenli sosu gezdirin. Hafifçe karıştırarak servis yapın.
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