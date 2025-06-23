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Öğünler Salata Çilekli, çağlalı semizotu salatası

Çilekli, Çağlalı Semizotu Salatası

Çilekli, Çağlalı Semizotu Salatası
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Ferahlığın ve lezzetin buluştuğu yaz salatası: Çilek, çağla ve semizotuyla dolu bu tarif, sofranıza hem renk hem de sağlık katacak!

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Haftalık Örnek Menü Dengede 7 Gün 3’er Öğün
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  • Düşük Karbonhidratlı Tarifler
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