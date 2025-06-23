Çilekli, Çağlalı Semizotu Salatası
Ferahlığın ve lezzetin buluştuğu yaz salatası: Çilek, çağla ve semizotuyla dolu bu tarif, sofranıza hem renk hem de sağlık katacak!
Malzemeler
Yapılışı
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Semizotlarının yapraklarını ayıklayın, çilekleri ince ince doğrayın, çağlaları ve cevizleri ince ince kıyın. Tüm malzemeyi bir karıştırma kabında birleştirin. Zeytinyağı limon ve tuz ekleyerek karıştırın. Servis yapın.
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