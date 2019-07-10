Patlıcanlı Tavuk Salatası Tarifi

Patlıcanları közleyin ve kabuklarını soyup doğrayın. Tavuğu haşladıktan sonra elinizle didikleyin ve servis kabına alın. Diğer taraftan bir tavaya aldığınız dövülmüş sarımsak, zeytinyağı ve patlıcanı 1-2 dakika kavurun. Soğuduktan sonra tavuğun içine katın. Kıyılmış mantar, mayonez, kıyılmış turşu, biber ve mısır ilave edip, tüm malzemeyi karıştırın. Ekmekçik ya da cips ile servis yapın.