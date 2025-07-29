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Öğünler Salata Mercimek salatası

Mercimek Salatası

Mercimek Salatası
KOLAY 15 DAKİKA

Protein deposu mercimekle hazırlanan bu renkli salata, hem doyurucu hem de hafif bir öğün alternatifi sunuyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Mercimeği tencereye alın. Bütün soğan, kesme şeker ve tuz ekleyin. Üzerini geçecek kadar su ilave edip, haşlayın. Suyunu süzüp, mercimek sıcakken zeytinyağı ve limon suyu ile harmanlayın.
  • 2
    Sos için tüm sos malzemesini iyice çırpın. Mercimeğe ekleyip harmanlayın. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.

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