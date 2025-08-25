Can Erikli Salata
Taptaze yeşilliklerin ekşi can erikle buluştuğu bu salata, ferahlatıcı ve hafif lezzetiyle sofralara canlılık katıyor.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Can eriklerini ortadan ikiye bölün. Çekirdeğini çıkarıp yarım ay şeklinde doğrayın. Kiraz domatesleri de ortadan ikiye kesin. Tüm yeşillikleri yıkayıp, ayıklayın. Kurulayıp servis tabağına alın. Üzerine erik ve kiraz domatesleri serpiştirin.
-
2
Sos için tüm malzemeyi bir kasede çırpın. Salatanın üzerine gezdirin. İri kıyılmış badem ve çörekotunu serpiştirin. Karıştırıp servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- İnci Bak’tan Kabak ve Patlıcanla Ezber Bozan Tarifler
- Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
- Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...ABONE OL