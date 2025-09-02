Tarif Ara
Giriş Yap Üye ol
Öğünler Salata Kuşkonmazlı, karadutlu mevsim salata

Kuşkonmazlı, Karadutlu Mevsim Salata

Kuşkonmazlı, Karadutlu Mevsim Salata
KOLAY 10 DAKİKA

Taze kuşkonmazın çıtırlığı ile karadutun tatlı-ekşi aroması bir araya geliyor bu mevsim salatası sofranıza hem renk hem de sağlık katıyor.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • İnci Bak’tan Kabak ve Patlıcanla Ezber Bozan Tarifler
  • Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
  • Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Lor Peynirli ve Cevizli Mercimek Salatası

Lor Peynirli ve Cevizli Mercimek Salatası

Renkli Erişteli Salata Tarifi
KOLAY 15 DAKİKA

Renkli Erişteli Salata Tarifi

Yoğurtlu Salatalık
15 DAKİKA

Yoğurtlu Salatalık

Zeytin Salatası
KOLAY 15 DAKİKA

Zeytin Salatası