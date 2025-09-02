Kuşkonmazlı, Karadutlu Mevsim Salata
Taze kuşkonmazın çıtırlığı ile karadutun tatlı-ekşi aroması bir araya geliyor bu mevsim salatası sofranıza hem renk hem de sağlık katıyor.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Kuşkonmazların sert kısımlarını kesin. Hafif diri kalacak şekilde tuzlu suda haşlayın ve buzlu suya alın.
-
2
Servis tabağına maskolin yeşillikleri gelişigüzel yerleştirin. Üzerine 2-3 parçaya böldüğünüz kuşkonmazları, bezelyeyi ve karadutu ekleyin. Burrata peynirini elinizle parçalayarak üzerine serpiştirin. Limonu ince yarım ay doğrayıp üzerine yerleştirin.
-
3
Sos için küçük bir kasede hardal, bal, sirke, zeytinyağı, tuz ve karabiberi çırpın. Salatanın üzerine sosu gezdirip servis yapın.
