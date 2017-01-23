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Öğünler Salata Hardallı elmalı kereviz salatası

Hardallı Elmalı Kereviz Salatası

Hardallı Elmalı Kereviz Salatası
10 DAKİKA

Kerevizi bir de böyle deneyin!

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Mevsimin Olmazsa Olmazları Elma & Armut
  • Baharat Karışımları
  • Sağlıklı Çocuk Tarifleri
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