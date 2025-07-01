Köfteli, Mercimekli Salata
Tek tabakta doyuruculuk ve lezzet: Köfteli, Mercimekli Salata protein ve sebzenin buluştuğu sağlıklı bir öğün alternatifi!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Köfteler için derin bir kaseye kıyma, rendelenmiş soğan, kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber ve kimyonu alın. Üzerine ufalanmış bayat ekmek içini ilave edin. Tüm malzemeyi iyice yoğurun.
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2
Hazırladığınız köfte hamurunu buzdolabında 15-20 dakika bekletin. Köfte harcından fındık büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Tavayı ocağa alın. 2-3 yemek kaşığı ayçiçek yağını ısıtın. Köfteleri tavaya yerleştirin. Her tarafı kızarana kadar çevirerek pişirin. Pişen köfteleri kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını süzdürün.
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3
Salata için bal kabağını küçük küpler halinde doğrayın. Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Bal kabaklarını tepsiye dizin. Üzerine zeytinyağı gezdirin. Tuz serpiştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin.
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4
Yapışmaz yüzeyli bir tavaya pastırmaları dizin. Önlü arkalı 2-3 dakika pişirin. Kırmızı marulu iri parçalara bölerek servis tabağına alın. Üzerine haşlanmış mercimeği ve fırınlanmış bal kabağını ekleyin. Pastırmaları salatanın üzerine serpiştirin. Tuz, karabiber ve zeytinyağını gezdirerek salatayı harmanlayın. Köfteleri ilave ederek servis yapın.
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