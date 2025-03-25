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Öğünler Salata Fırınlanmış pancar salatası

Fırınlanmış Pancar Salatası

Fırınlanmış Pancar Salatası
ORTA 40 DAKİKA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Pancarları yıkayıp kuruladıktan sonra her birini suda ıslatılıp sıkılmış pişirme kağıdına sarın ve fırın tepsisine yerleştirin.
  • 2
    Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 35-40 dakika pişirin.
  • 3
    Sosu için nar ekşisini, zeytinyağını, ince kıyılmış dereotunu, taze çekilmiş tuz ve karabiberi bir kasede karıştırın. Sosunuz hazır.
  • 4
    Fırında pişirdiğiniz pancarların kabuğunu soyun. İstediğiniz gibi kesip henüz sıcakken sosunu ilave ederek tatlandırın.
  • 5
    Servis tabağına aktarıp en son lor peynirini, dilimlenmiş kumkuatı ve tanelenmiş narı ilave edin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.

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