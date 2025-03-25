Fırınlanmış Pancar Salatası
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Pancarları yıkayıp kuruladıktan sonra her birini suda ıslatılıp sıkılmış pişirme kağıdına sarın ve fırın tepsisine yerleştirin.
-
2
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 35-40 dakika pişirin.
-
3
Sosu için nar ekşisini, zeytinyağını, ince kıyılmış dereotunu, taze çekilmiş tuz ve karabiberi bir kasede karıştırın. Sosunuz hazır.
-
4
Fırında pişirdiğiniz pancarların kabuğunu soyun. İstediğiniz gibi kesip henüz sıcakken sosunu ilave ederek tatlandırın.
-
5
Servis tabağına aktarıp en son lor peynirini, dilimlenmiş kumkuatı ve tanelenmiş narı ilave edin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Zeynep Dinç'ten Limonlu Tarifler
- Ramazan'ın Baş Tacı Çorbalar
- Şef Bahtiyar Büyükduman'dan Sıra Dışı Tabaklar
ve Daha Fazlası ...ABONE OL