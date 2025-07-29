Bombay Fasulye Salatası

Bombay fasulyeyi akşamdan üzerini 3-4 parmak geçecek kadar suda bekletin. Ertesi gün suyunu süzüp derin bir tencereye koyun. Yeniden üzerini geçecek kadar su ekleyin. Yumuşayana dek orta ateşte haşlayın. Suyunu süzüp derin bir kaba alın.