Bombay Fasulye Salatası
Baharatlı ve ferah aromasıyla Bombay fasulye salatası, protein dolu sağlıklı bir öğün alternatifi sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bombay fasulyeyi akşamdan üzerini 3-4 parmak geçecek kadar suda bekletin. Ertesi gün suyunu süzüp derin bir tencereye koyun. Yeniden üzerini geçecek kadar su ekleyin. Yumuşayana dek orta ateşte haşlayın. Suyunu süzüp derin bir kaba alın.
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2
Haşlanmış fasulyenin üzerine elma dilimi doğranmış domates, kıyılmış dereotu, kıyılmış ceviz ve 2-3 cm boyutunca dilimlenmiş taze kişniş sapını ekleyin. Çekirdeği çıkarılmış zeytin, keten tohumu ve fesleğen yaprağı serpiştirin.
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3
Bir kasede zeytinyağı, limon suyu, tahin, sumak ve tuzu karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip harmanlayın. Servis tabağına alıp, limon dilimi ve ketojenik ekmek dilimleriyle servis yapın.
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