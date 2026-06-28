Gavurdağı Salatası
KOLAY 4 KİŞİLİK
Gavurdağı salatası tarifiyle sofralarınıza Gaziantep'in eşsiz lezzetini taşıyın! Ceviz, nar ekşisi ve taze sebzelerle hazırlanan bu yöresel salata, hem pratik hem de sağlıklı bir meze seçeneği sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Domateslerin kabuklarını soyup, minik küpler halinde doğrayın. Sivri biber ve kuru soğanı incecik kıyıp, domateslere karıştırın. Dövülmüş ceviz, 1 kahve fincanı nar ekşisi ve baharatları ilave edin. Karıştırarak, servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Zeynep Dinç'ten Yaratıcı ve Güçlü Tabaklar
- Proteinin En Lezzetli Halleri
- İnci Bak'tan İmza Kaseler
- 76 Tarif Hızlı Kolay Lezzetli!
ve Daha Fazlası ...ABONE OL