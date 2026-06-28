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Öğünler Salata Gavurdağı salatası

Gavurdağı Salatası

Gavurdağı Salatası
KOLAY 4 KİŞİLİK

Gavurdağı salatası tarifiyle sofralarınıza Gaziantep'in eşsiz lezzetini taşıyın! Ceviz, nar ekşisi ve taze sebzelerle hazırlanan bu yöresel salata, hem pratik hem de sağlıklı bir meze seçeneği sunuyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Domateslerin kabuklarını soyup, minik küpler halinde doğrayın. Sivri biber ve kuru soğanı incecik kıyıp, domateslere karıştırın. Dövülmüş ceviz, 1 kahve fincanı nar ekşisi ve baharatları ilave edin. Karıştırarak, servis yapın.

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