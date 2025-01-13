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Yoğurtlu Salatalık

Yoğurtlu Salatalık
15 DAKİKA

Yoğurtlu salatalık tarifinde salatalığı halka şeklinde doğramak yerine kabukları ile birlikte rendenin geniş tarafıyla rendeleyerek de hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Salatalıkların kabuklarını soyup ince halkalar halinde dilimleyin. Bir kaba alın. Üzerine tuz ilave edip harmanlayın.

  • 2

    Bir kaba aldığınız süzme yoğurdu, 2-3 yemek kaşığı içme suyu ile karıştırın. Kıydığınız dereotu ve rendelenmiş sarımsağı ilave edin. Yoğurtlu karışımı salatalıkların üzerine gezdirin. Karıştırıp servis yapın.

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