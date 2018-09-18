Siyez Salatası
Ara öğünleriniz için sağlıklı bir tarif mi arıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz! İşte sizi hem doyurup hem de tadına da asla doyamayacağınız enfes bir Siyez Salatası tarifimiz...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Suyu tencereye alıp kaynatın. Bulgur ilave edip, suyunu çekene dek kısık ateşte ve tencerenin kapağı kapalı olarak pişirin. Ocaktan alıp, ılındığında küp doğranmış kırmızı biber, kıyılmış maydanoz, soğan, dereotu ve halka doğranmış kornişon turşu ekleyin.
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2
Sos için zeytinyağı, limon suyu ve karabiberi küçük bir kaba alıp çırpın. Salatanın üzerine gezdirip harmanladıktan sonra servis yapın.
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