Tarif Ara
Öğünler Salata Siyez salatası

Siyez Salatası

Siyez Salatası
KOLAY

Ara öğünleriniz için sağlıklı bir tarif mi arıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz! İşte sizi hem doyurup hem de tadına da asla doyamayacağınız enfes bir Siyez Salatası tarifimiz...

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Mevsimin Olmazsa Olmazları Elma & Armut
  • Baharat Karışımları
  • Sağlıklı Çocuk Tarifleri
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Tabbule
KOLAY 15 DAKİKA

Tabbule

Krema Soslu Salata
KOLAY 15 DAKİKA

Krema Soslu Salata

Renkli Erişteli Salata Tarifi
KOLAY 15 DAKİKA

Renkli Erişteli Salata Tarifi

Zeytin Salatası
KOLAY 15 DAKİKA

Zeytin Salatası