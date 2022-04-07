Kekikli Zeytin Salatası
Farklı salata çeşitleriyle sofranızı zenginleştirebilirsiniz. Hızlıca hazırlayabileceğiniz tarifiyle Zeytin Salatası tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Yeşil zeytinleri ikiye bölün. Limonun yarısını ince dilimleyip minik üçgenler halinde doğrayın. Dolmalık biberi minik küpler halinde kesin.
-
2
Zeytin, limon ve biberi karıştırma kabın alın. Üzerine kekik, biberiye, ceviz, kapari ve siyah zeytini ilave edin.
-
3
Kalan limonun suyunu salatanın üzerine gezdirin ve iyice karıştırın. Zeytinyağını katıp harmanlayın.
-
4
Servis yapana kadar cam bir kavanoz içinde buzdolabında saklayın. Üzerine karabiber serpin ve servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
- Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
- Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...ABONE OL