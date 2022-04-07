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Öğünler Salata Kekikli zeytin salatası

Kekikli Zeytin Salatası

Kekikli Zeytin Salatası
KOLAY 10 DAKİKA

Farklı salata çeşitleriyle sofranızı zenginleştirebilirsiniz. Hızlıca hazırlayabileceğiniz tarifiyle Zeytin Salatası tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Yeşil zeytinleri ikiye bölün. Limonun yarısını ince dilimleyip minik üçgenler halinde doğrayın. Dolmalık biberi minik küpler halinde kesin.

  • 2

    Zeytin, limon ve biberi karıştırma kabın alın. Üzerine kekik, biberiye, ceviz, kapari ve siyah zeytini ilave edin.

  • 3

    Kalan limonun suyunu salatanın üzerine gezdirin ve iyice karıştırın. Zeytinyağını katıp harmanlayın.

  • 4

    Servis yapana kadar cam bir kavanoz içinde buzdolabında saklayın. Üzerine karabiber serpin ve servis yapın.

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