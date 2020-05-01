Zeytin Salatası
Kahvaltı sofralarımızdan eksik etmediğimiz zeytin ile lezzetli tarifler arayanlara... İşte Zeytin Salatası tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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Zeytinleri ikiye ayırın ve salata kasesine alın. Üzerine yumuşaması için suda 10 dakika bekletip dilimlediğiniz domatesi ekleyin. Kekik ve biberiyeyi kıyın. Pul biber, tuz, zeytinyağı ve limon suyuyla birlikte salata kabına aktarın. Karıştırdıktan sonra limon dilimleri ile süsleyerek servis yapın.
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