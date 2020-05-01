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Zeytin Salatası

Zeytin Salatası
KOLAY 15 DAKİKA

Kahvaltı sofralarımızdan eksik etmediğimiz zeytin ile lezzetli tarifler arayanlara... İşte Zeytin Salatası tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Zeytinleri ikiye ayırın ve salata kasesine alın. Üzerine yumuşaması için suda 10 dakika bekletip dilimlediğiniz domatesi ekleyin. Kekik ve biberiyeyi kıyın. Pul biber, tuz, zeytinyağı ve limon suyuyla birlikte salata kabına aktarın. Karıştırdıktan sonra limon dilimleri ile süsleyerek servis yapın.

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