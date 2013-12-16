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Yoğurtlu Havuç Salatası

Yoğurtlu Havuç Salatası
ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Havuçları yıkayıp, rendenin geniş tarafıyla rendeleyin. Tavaya alıp, zeytinyağında soteleyin. Ocaktan alıp, ılınmaya bırakın. Yoğurt ekleyip, cevizin 2/3'ünü ilave edin. Tuzunu ayarlayın.
  • 2
    Dövülmüş sarımsak ekleyip karıştırın. Servis tabaklarına alıp, kalan cevizi üzerlerine serpiştirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip, soğuk olarak servis yapın.

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