Yoğurtlu Havuç Salatası
Malzemeler
Yapılışı
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1
Havuçları yıkayıp, rendenin geniş tarafıyla rendeleyin. Tavaya alıp, zeytinyağında soteleyin. Ocaktan alıp, ılınmaya bırakın. Yoğurt ekleyip, cevizin 2/3'ünü ilave edin. Tuzunu ayarlayın.
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2
Dövülmüş sarımsak ekleyip karıştırın. Servis tabaklarına alıp, kalan cevizi üzerlerine serpiştirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip, soğuk olarak servis yapın.
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