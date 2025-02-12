Maş Fasulyeli Narlı Salata
Besleyici maş fasulyesi, taptaze nar taneleri ve hafif sosuyla bu salata, sağlıklı sofraların vazgeçilmezi olacak! Hem doyurucu hem de hafif bir tarif için keşfedin.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Maş fasulyesini bir gece önceden suda bekletin. Ertesi gün yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanmış fasulyenin suyunu süzüp soğuması için kenara alın.
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2
Kırmızı, sarı ve yeşil biberleri irice doğrayın. Büyük bir salata kasesine haşlanmış maş fasulyesini alın. Üzerine doğranmış biberleri, nar tanelerini, haşlanmış nohudu ve mikro filizleri ekleyin.
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3
Sos için küçük bir kasede zeytinyağı, limon suyu, karabiberi ve tuzu karıştırın. Hazırladığınız sosu salataya ilave edin. İyice karıştırın. Lime dilimleri ile süsleyip servis yapın.
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