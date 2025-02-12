Tarif Ara
Öğünler Salata Maş fasulyeli narlı salata

Maş Fasulyeli Narlı Salata

Maş Fasulyeli Narlı Salata
KOLAY 15 DAKİKA

Besleyici maş fasulyesi, taptaze nar taneleri ve hafif sosuyla bu salata, sağlıklı sofraların vazgeçilmezi olacak! Hem doyurucu hem de hafif bir tarif için keşfedin.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Maş fasulyesini bir gece önceden suda bekletin. Ertesi gün yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanmış fasulyenin suyunu süzüp soğuması için kenara alın.
  • 2
    Kırmızı, sarı ve yeşil biberleri irice doğrayın. Büyük bir salata kasesine haşlanmış maş fasulyesini alın. Üzerine doğranmış biberleri, nar tanelerini, haşlanmış nohudu ve mikro filizleri ekleyin.
  • 3
    Sos için küçük bir kasede zeytinyağı, limon suyu, karabiberi ve tuzu karıştırın. Hazırladığınız sosu salataya ilave edin. İyice karıştırın. Lime dilimleri ile süsleyip servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
  • 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Hem Renkli Hem Besleyici Salata
KOLAY 15 DAKİKA

Hem Renkli Hem Besleyici Salata

Tabbule
KOLAY 15 DAKİKA

Tabbule

Karabuğdaylı Mantarlı Roka Salatası
KOLAY 25 DAKİKA

Karabuğdaylı Mantarlı Roka Salatası

Kırmızı Biberli Kuskus Salatası
KOLAY 20 DAKİKA

Kırmızı Biberli Kuskus Salatası