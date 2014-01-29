Peynir Soslu Salata
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bir kapta ıspanak ve rokayı elinizle parçalayın. 1 yemek kaşığı mısırı da ekleyin. Biberleri küp küp doğrayıp bütün salata malzemesini karıştırın. Tuzunu ilave edin.
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2
Sos kabına tereyağını koyup orta ısıda eritin. Krem peyniri içine ekleyip, karıştırın. Sütü yavaş yavaş yedirerek sosa ekleyin. Ezilmiş sarımsağı da sosa ekleyin.
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3
Bir tutam karabiber ilave edip, ocağın altını kapatın. Hazırladığınız sosu ılınmaya bırakın. Servis tabağına salatayı yerleştirin. Kabuğu soyulup küp küp doğranmış domatesleri ekleyip, ılınan sosu üzerine gezdirin. Sosu soğutmadan salatayı servis yapın.
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