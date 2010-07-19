Tarif Ara
Roka Salatası

Kolay hazırlanışıyla roka salatası tarifimiz.

Malzemeler

Yapılışı

    Rokanın saplarını ayıklayın ve elinizle iri parçalar halinde koparın. Servis tabağına aldığınız rokanın üzerine küp doğranmış beyaz peynir ile ikiye bölünmüş kiraz domatesleri gelişigüzel serpiştirin.
    Bir kasede zeytinyağı, dövülmüş sarımsak, limon suyu, nar ekşisi ve tuzu karıştırın. Salatanın üzerine gezdirin. Tatların birbirine geçmesi için buzdolabında yarım saat bekletin ve servis yapın.

