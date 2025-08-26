Tarif Ara
Giriş Yap Üye ol
Öğünler Salata Peynirli, kuşkonmazlı salata

Peynirli, Kuşkonmazlı Salata

Peynirli, Kuşkonmazlı Salata
KOLAY 15 DAKİKA

Taze kuşkonmazın ferah lezzeti ve peynirin yoğun aromasıyla hazırlanan bu salata, hafif ve besleyici bir öğün alternatifi sunuyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kuşkonmazların alt kısmında bulunan sert kısımları elinizle bükerek kırın. Kalan kısımları yıkayın.

  • 2

    Bir tencerede su kaynatın. Kaynar tuzlu suya kuşkonmazları alın. 2-3 dakika haşlayın. Buzlu su dolu bir kaba alın. Soğuyunca süzüp bir tabağa aktarın.

  • 3

    Yumurtaları tencereye koyun, üzerini geçecek kadar su ekleyin. Kaynamaya başladıktan sonra 9-10 dakika haşlayın. Soğuk su dolu kaba alın. Kabuklarını soyun. Dilediğiniz şekilde dilimleyin.

  • 4

    Soğanı ortadan ikiye kesin. Yarım ay şeklinde ince doğrayın. Dereotunu kıyın. Geniş bir servis tabağına kuşkonmazları serpiştirin.

  • 5

    Yumurtaları dengeli şekilde aralara yerleştirin. Üzerine soğanı ve haşlanmış bezelyeyi ilave edin. Ardından çökelek peynirini elinizle ufalayarak kuşkonmazların üzerine paylaştırın. Kıyılmış dereotunu ekleyin.

  • 6

    Sosu için küçük bir kasede zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi iyice çırpın. Sosu salatanın tamamına eşit şekilde dökün. Limon dilimleriyle süsleyerek servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • İnci Bak’tan Kabak ve Patlıcanla Ezber Bozan Tarifler
  • Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
  • Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Ispanaklı Renkli Salata
KOLAY 10 DAKİKA

Ispanaklı Renkli Salata

Piyaz
KOLAY 10 DAKİKA

Piyaz

Semizotlu Kinoa Salatası
KOLAY 50 DAKİKA

Semizotlu Kinoa Salatası

Dana Dil Salatası
KOLAY

Dana Dil Salatası