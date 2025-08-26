Peynirli, Kuşkonmazlı Salata
Taze kuşkonmazın ferah lezzeti ve peynirin yoğun aromasıyla hazırlanan bu salata, hafif ve besleyici bir öğün alternatifi sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Kuşkonmazların alt kısmında bulunan sert kısımları elinizle bükerek kırın. Kalan kısımları yıkayın.
-
2
Bir tencerede su kaynatın. Kaynar tuzlu suya kuşkonmazları alın. 2-3 dakika haşlayın. Buzlu su dolu bir kaba alın. Soğuyunca süzüp bir tabağa aktarın.
-
3
Yumurtaları tencereye koyun, üzerini geçecek kadar su ekleyin. Kaynamaya başladıktan sonra 9-10 dakika haşlayın. Soğuk su dolu kaba alın. Kabuklarını soyun. Dilediğiniz şekilde dilimleyin.
-
4
Soğanı ortadan ikiye kesin. Yarım ay şeklinde ince doğrayın. Dereotunu kıyın. Geniş bir servis tabağına kuşkonmazları serpiştirin.
-
5
Yumurtaları dengeli şekilde aralara yerleştirin. Üzerine soğanı ve haşlanmış bezelyeyi ilave edin. Ardından çökelek peynirini elinizle ufalayarak kuşkonmazların üzerine paylaştırın. Kıyılmış dereotunu ekleyin.
-
6
Sosu için küçük bir kasede zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi iyice çırpın. Sosu salatanın tamamına eşit şekilde dökün. Limon dilimleriyle süsleyerek servis yapın.
