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Balkabaklı Ispanak Salatası

Balkabaklı Ispanak Salatası
ORTA 15 DAKİKA

Tatlı balkabağının ıspanak ile olan uyumuna bayılacaksınız. Hem sağlıklı hem de lezzetli olan Balkabaklı Ispanak Salatası tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Balkabağını zeytinyağı, tuz ve karabiber ile harmanlayıp fırın tepsisine alarak önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarana dek pişirin. Daha sonra ılınmaya bırakın.

  • 2

    Geniş bir kaba balkabağı, ıspanak ve küp doğranmış peyniri alın. Sos malzemelerini iyice çırpın. Salatanın üzerine gezdirip harmanlayın ve servis tabağına alın. Üzerine dolmalık fıstık gezdirip servis yapın.

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