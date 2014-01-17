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Öğünler Salata Çilekli meyve salatası

Çilekli Meyve Salatası

Çilekli Meyve Salatası
ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Çileklerin saplarını çıkarıp, yıkayın. Kivi, armut ve elmaların kabuklarını soyup, hepsini bir kasenin içine küp küp doğrayın.
  • 2
    Üzümleri ilave edin ve meyveleri karıştırın. Başka bir kapta limon suyu, portakal suyu, pudra şekeri ve çilek likörünü karıştırın.
  • 3
    Karışımı meyvelerin üzerine dökün. En üste dondurma toplarını yerleştirerek servis yapın.

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