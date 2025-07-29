Tarif Ara
Tarif Ara
#Hamburger
#Etler
#Sebzeler
#Balık
#Dünya Mutfağı
#Pastalar
#Çorbalar
#Yöresel
#Hamur İşleri
TARİFLER
Öğünler
Malzemeler
Fonksiyonel
Mevsim & Özel Gün
Türk ve Dünya Mutfağı
Özel Beslenme
Pişirme Yöntemleri
Kahvaltı & Brunch
Akşam Yemeği & Ana Yemekler
Atıştırmalık
Salata
Garnitür
Çorba
Ekmek
İçecekler
Tatlılar
Hamur işi
Sandviç
Zeytinyağlılar
Çeşniler ve Soslar
Diğer
;
Süt ve Süt Ürünleri
Meyveler
Sebzeler
Yumurta
Kırmızı Et
Tavuk
Deniz Ürünleri
Aromalı bitkiler ve baharatlar
Şeker ve şuruplar
Bakliyatlar
Kuruyemiş
Nişasta
Un
;
3-Malzemeli
5-Malzemeli
Tek Tencere
Pratik & Hızlı
30 Dakika
Ekonomik
Al & Götür
Ekmek Üstü
Tek tabak
Kase
;
İlkbahar
Yaz
Sonbahar
Kış
Ramazan
Kurban Bayramı
Sevgililer Günü
Anneler Günü
Yılbaşı
Doğum Günü
Partiler
Maç Akşamı
;
Türk
Akdeniz
Meksika
Afrika
Amerika
Uzak Doğu
Avustralya
;
Şekersiz
Glutensiz
Vegan
Vejeteryan
Diyet
Çocuk
;
Ağır ateşte
Kızartma
Buharda
Izgara
Air Fryer
Fermente
Kavurma
Barbekü
Soteleme
Güveçte
Fırında
;
KÜLTÜR
Sofra Akademi
Gastronomi Trendleri
Gastronomi Tarihi
Tarım ve üretim
Faydalı Bilgiler
Pratik Bilgiler
WELL-BEING
Gastrosinema
Röportaj
EKİPMAN & STİL
Ekipman
Mutfak ve Dekorasyon
Sofra ve Tasarım
YEME-İÇME
Yurt içi
Yurt dışı
İstanbul
Ankara
İzmir
SOFRA TV
Youtube
Instagram
Öğünler
Salata
Makarna salatası
Makarna Salatası
KOLAY
20 DAKİKA
Hem pratik hem de doyurucu bir seçenek arayanlar için Makarna Salatası...
Malzemeler
3 su bardağı makarna
1 tatlı kaşığı susam
Sos için:
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı soya sosu
1 tatlı kaşığı pirinç sirkesi
3 tatlı kaşığı toz şeker
3 dal frenk soğanı veya taze soğan
Üzeri için:
10-15 adet körpe ıspanak yaprağı
Yapılışı
1
Makarnayı damak zevkinize göre haşlayıp, süzün. Susamı yapışmaz yüzeyli tavada kavurun. Tüm sos malzemesini, toz şeker eriyene dek karıştırın.
2
Makarnayı derin bir kapta susam ve sosla birlikte harmanlayın. Servis tabağına alıp ıspanak yaprakları serpiştirerek ılık olarak servis yapın.
#
MAKARNA SALATASI
#
SALATA
#
SALATALAR
#
SALATA ÇEŞİTLERİ
#
SALATA TARİFLERİ
#
KOLAY SALATA TARİFLERİ
Sofra’da Bu Ay
İnci Bak’tan kabak ve patlıcanla ezber bozan tarifler
Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...
ABONE OL
Denemeden Geçmeyin
KOLAY
Hellimli Salata
KOLAY
15 DAKİKA
Tulum Peynirli Karpuz Salatası
ORTA
Pastırmalı Lyon Salata
KOLAY
20 DAKİKA
Izgara Tavuklu ve Ananaslı Yeşil Salata