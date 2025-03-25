Fırında Renkli Havuç Glaze
Malzemeler
Yapılışı
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1
Küçük bir kasede benmari usulü eritilmiş tereyağını, esmer toz şekeri, tuzu ve baharatları karıştırın.
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2
Havuçların kabuğunu kazıyın. Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine dizin.
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3
Havuçların üzerine tereyağı karışımından iki kaşık kadarını daha sonra kullanmak üzere ayırın, kalanı yayıp fırça ile havuçların her tarafına sürün.
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4
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin.
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5
Havuçları fırından alın. Balı ve kalan tereyağlı karışımı üzerine dökün. Rendelenmiş limon kabuğu serpin. Kıyılmış dereotu ile süsleyip servis yapın.
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