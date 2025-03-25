Tarif Ara
Öğünler Salata Fırında renkli havuç glaze

Fırında Renkli Havuç Glaze

Fırında Renkli Havuç Glaze
ORTA 20 DAKİKA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Küçük bir kasede benmari usulü eritilmiş tereyağını, esmer toz şekeri, tuzu ve baharatları karıştırın.
  • 2
    Havuçların kabuğunu kazıyın. Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine dizin.
  • 3
    Havuçların üzerine tereyağı karışımından iki kaşık kadarını daha sonra kullanmak üzere ayırın, kalanı yayıp fırça ile havuçların her tarafına sürün.
  • 4
    Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin.
  • 5
    Havuçları fırından alın. Balı ve kalan tereyağlı karışımı üzerine dökün. Rendelenmiş limon kabuğu serpin. Kıyılmış dereotu ile süsleyip servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Zeynep Dinç'ten Limonlu Tarifler
  • Ramazan'ın Baş Tacı Çorbalar
  • Şef Bahtiyar Büyükduman'dan Sıra Dışı Tabaklar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Hurmalı Salata
KOLAY 15 DAKİKA

Hurmalı Salata

MÜJGAN YURTSEVEN
Zeytin Salatası
KOLAY 15 DAKİKA

Zeytin Salatası

Sonbahar Salatası
ORTA 50 DAKİKA

Sonbahar Salatası

Mısırlı Salata
KOLAY 15 DAKİKA

Mısırlı Salata