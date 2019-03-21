Roka Salatası

4 yemek kaşığı zeytinyağı Yarım limonun suyu, tuz Roka, reyhan ve maydanozu yıkayın. Yapraklarına ayırıp, servis tabağına alın. Kıyılmış kırmızı biber ve taze soğan ilave edip, karıştırın. Sos için zeytinyağı, limon suyu ve tuzu bir kapta karışırın. Salatanın üzerine gezdirin ve servis yapın.