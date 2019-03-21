Tarif Ara
Giriş Yap Üye ol
Öğünler Salata Roka salatası

Roka Salatası

Roka Salatası
15 DAKİKA

Roka severler için roka salatası tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Bağ Bozumu Sofrası
  • Bağışıklık Dostu Mevsim Menüleri
  • Konuk Şef Can Aras'la Sofraya Özel
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Fermente Çilek Soslu Kuzukulağı Salatası
ORTA 30 DAKİKA

Fermente Çilek Soslu Kuzukulağı Salatası

Yeşil Mercimek Salatası
KOLAY

Yeşil Mercimek Salatası

Karabuğdaylı Mantarlı Roka Salatası
KOLAY 25 DAKİKA

Karabuğdaylı Mantarlı Roka Salatası

Enginarlı Maş Fasulyesi Salatası
KOLAY

Enginarlı Maş Fasulyesi Salatası