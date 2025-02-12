Elmalı Yedikule Marulu Salatası
Yedikule marulunun tazeliği, çıtır elma dilimleri ve enfes sos ile buluşuyor! Hem hafif hem de lezzet dolu bu salata ile sofranıza ferahlık katın.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tüm yeşillikleri yıkayın ve süzgeç içerisinde süzülmeye bırakın. Süzüldükten sonra salata kasesine alın. Üzerine ince kabuğuyla birlikte yarım ay doğranmış yeşil elma ve portakalı aktarın. İkiye bölünmüş üzüm, nar taneleri ve incecik dilimlenmiş parmesanı da serpiştirin.
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2
Sos için bir kavanozun içine balzamik sirke, bal, zeytinyağı, tuz ve karabiberi koyup, ağzını kapatıp çalkalayın. Hazırladığınız sosu salatanın üzerine gezdirin. Tatların harmanlanması için buzdolabında yarım saat bekletin. Soğuk olarak servis edin.
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