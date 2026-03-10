Çıtır Mantarlı Hindiba Salatası
Çıtır çıtır panelenmiş mantarların sıcaklığı, hindibanın ferah ve karakteristik tadıyla buluşuyor! Ezber bozan bir lezzet dengesi arayanlar için Çıtır Mantarlı Hindiba Salatası tarifiyle sofranızda modern bir rüzgar estirin.
Çıtır Mantarlı Hindiba Salatası Malzemeleri
Çıtır Mantarlı Hindiba Salatası Nasıl Yapılır?
1
Çıtır mantar için porçini mantarlarını ince dilimler halinde doğrayın. Geniş bir kaba alıp üzerine un ilave edip harmanlayın. Fazla unu sallayarak dökün.
2
Yumurtayı bir tabağa kırıp çırpın. Galeta ununu düz bir tabağa alıp üzerine kıyılmış fındık, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Mantarların yarısını önce yumurtaya, sonra galeta ununa bulayın.
3
Zeytinyağını geniş bir tavaya alıp orta ısıda kızdırın. Mantarların yarısını kızgın yağa atıp önlü arkalı kızartın. Kızaran mantarların fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. Kalan mantarları da aynı şekilde kızartın.
4
Salata için hindiba yapraklarını ayırıp tabağa dizin. Armudu ve elmayı ince dilimler halinde kesin. Kiraz domatesleri ikiye bölün. Armut, elma ve domatesleri hindibanın üzerine ekleyin.
5
Çıtır porçini mantarlarını salatanın üzerine yerleştirin. İri kıyılmış fındık serpiştirin.
6
Sos için tüm malzemeyi bir kasede çırpın. Salatanın üzerine gezdirin.
Mikro filizlerle süsleyip servis yapın.
