Makarna Salatası

Zeytin, mısır, kaşar peyniri ve tuzu katın. Üzerine makarnayı yerleştirin ve karıştırın. Sos için tüm malzemeyi robottan geçirin ve makarnalı salatanın üzerine gezdirin. Üzeri için ay çekirdeği içini ayçiçek yağı ve tuz ile tavada kavurun. Salatanın üzerine serpin ve servis yapın.