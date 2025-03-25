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Öğünler Salata Kök sebzeli kış salatası

Kök Sebzeli Kış Salatası

Kök Sebzeli Kış Salatası
KOLAY 20 DAKİKA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Yer elmalarını iyice yıkayıp kuruladıktan sonra çok ince dilimleyin. Patatesleri iyice yıkayıp kuruladıktan sonra haşlayın.
  • 2
    Mor soğanı piyaz şeklinde doğrayıp tuzla ovarak acılığını giderin.
  • 3
    Ballı ve sumaklı hardal sos için tüm malzemeyi homojen kıvama gelene kadar karıştırın. Sosunuz hazır.
  • 4
    Yer elmalarını, soğanı, dilimlenmiş Çin turbunu, irice doğranmış tereyi, küçük doğranmış havuçları, haşlayıp istediğiniz gibi doğradığınız patatesi geniş bir kapta hazırladığınız sosla birlikte harmanlayın.
  • 5
    En son haşlanmış yumurtaları ekleyin ve servis yapın.

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