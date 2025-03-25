Kök Sebzeli Kış Salatası
Malzemeler
Yapılışı
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1
Yer elmalarını iyice yıkayıp kuruladıktan sonra çok ince dilimleyin. Patatesleri iyice yıkayıp kuruladıktan sonra haşlayın.
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2
Mor soğanı piyaz şeklinde doğrayıp tuzla ovarak acılığını giderin.
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3
Ballı ve sumaklı hardal sos için tüm malzemeyi homojen kıvama gelene kadar karıştırın. Sosunuz hazır.
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4
Yer elmalarını, soğanı, dilimlenmiş Çin turbunu, irice doğranmış tereyi, küçük doğranmış havuçları, haşlayıp istediğiniz gibi doğradığınız patatesi geniş bir kapta hazırladığınız sosla birlikte harmanlayın.
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5
En son haşlanmış yumurtaları ekleyin ve servis yapın.
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