Nar Salatası
C vitamini kaynağı olan nar; her şeye iyi geliyor ve her yemeğe de yakışıyor, sofralarınızdan eksik etmemeniz gereken narın kolay salatası da var... İşte Nar Salatası tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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Narı ayıklayın ve bir kenara alın. Küp şeklinde doğranmış domates, biber, soğan ve kıyılmış maydanozu derin bir kaba alın. Sumak, nar ekşisi, kıyılmış nane ve tuz ekleyip, karıştırın. En üste nar taneleri serpin ve servis yapın.
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