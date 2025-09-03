Sarımsaklı Yoğurtlu Deniz Börülcesi
Ege ve Akdeniz mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri: Sarımsaklı Yoğurtlu Deniz Börülcesi.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Deniz börülcelerini iyice yıkayıp süzün.
-
2
Tencereye sıcak suyu aktarın. 2 baş taze sarımsakla birlikte deniz börülcelerini ilave edin.
-
3
Deniz börülcelerini 9-10 dakika haşlayıp süzün.
-
4
Sosu için haşlama suyunun içindeki taze sarımsakları alıp çatalla ezin. Zeytinyağını, sirkeyi, nar ve sumak ekşisini ilave edip iyice karıştırın. Sosunuz hazır.
-
5
Deniz börülcelerinin saplarından tutarak yeşil kısmını ayıklayın.
-
6
Ayıkladığınız deniz börülcelerini, haşlanmış bezelyeyi, ince doğranmış taze soğanı ve sosu birleştirin.
-
7
Deniz börülcelerini servis tabağına aktarın, az su ile inceltilmiş süzme yoğurdu ve pul biberle ısıttığınız zeytinyağından dökün, ceviz içi serpin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.
