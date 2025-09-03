Tarif Ara
Öğünler Salata Sarımsaklı yoğurtlu deniz börülcesi

Sarımsaklı Yoğurtlu Deniz Börülcesi

Sarımsaklı Yoğurtlu Deniz Börülcesi
KOLAY 20 DAKİKA

Ege ve Akdeniz mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri: Sarımsaklı Yoğurtlu Deniz Börülcesi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Deniz börülcelerini iyice yıkayıp süzün.

  • 2

    Tencereye sıcak suyu aktarın. 2 baş taze sarımsakla birlikte deniz börülcelerini ilave edin.

  • 3

    Deniz börülcelerini 9-10 dakika haşlayıp süzün.

  • 4

    Sosu için haşlama suyunun içindeki taze sarımsakları alıp çatalla ezin. Zeytinyağını, sirkeyi, nar ve sumak ekşisini ilave edip iyice karıştırın. Sosunuz hazır.

  • 5

    Deniz börülcelerinin saplarından tutarak yeşil kısmını ayıklayın.

  • 6

    Ayıkladığınız deniz börülcelerini, haşlanmış bezelyeyi, ince doğranmış taze soğanı ve sosu birleştirin.

  • 7

    Deniz börülcelerini servis tabağına aktarın, az su ile inceltilmiş süzme yoğurdu ve pul biberle ısıttığınız zeytinyağından dökün, ceviz içi serpin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.

