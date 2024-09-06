Tarif Ara
Öğünler Salata Kabak salatası

Kabak Salatası

Kabak Salatası
KOLAY 10 DAKİKA

Pratik hazırlanışı ve ferahlatıcı lezzetiyle kabak salatası tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Kabakları yıkayın ve uçlarını kesin. Bir sebze soyucu veya mandolin kullanarak kabakları ince dilimler halinde kesin.
  • 2
    Bir kapta limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiberi karıştırarak sosu hazırlayın. Kabak dilimlerini geniş bir kaseye koyun. Hazırladığınız sosu kabakların üzerine dökün ve iyice karıştırın.
  • 3
    Buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Sürenin sonunda üzerine kapari ve naneyi ilave edin. Soğuk olarak servis yapın.

