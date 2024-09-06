Kabak Salatası
Malzemeler
Yapılışı
Kabakları yıkayın ve uçlarını kesin. Bir sebze soyucu veya mandolin kullanarak kabakları ince dilimler halinde kesin.
Bir kapta limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiberi karıştırarak sosu hazırlayın. Kabak dilimlerini geniş bir kaseye koyun. Hazırladığınız sosu kabakların üzerine dökün ve iyice karıştırın.
Buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Sürenin sonunda üzerine kapari ve naneyi ilave edin. Soğuk olarak servis yapın.
