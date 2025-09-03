Tarif Ara
Sarımsaklı Enginar Püreli Bahar Tabağı

ORTA 30 DAKİKA

Misafirlerinize özel, hem sağlıklı hem de göz alıcı bir tabak hazırlamak isteyenler için harika bir seçenek: Sarımsaklı Enginar Püreli Bahar Tabağı.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Enginar çanaklarını küçük doğrayıp tencereye alın. Taze sarımsak başlarını ekleyin. Üzerini bir parmak geçecek kadar su ilave edin. Tencerenin kapağını kapatın, enginarlar yumuşayana kadar haşlayın.

  • 2

    Enginar püresi için tencerenin içindeki sarımsakları alıp çatalla ezin. Suyunu süzdüğünüz enginarları, 1 yemek kaşığı zeytinyağını, sarımsakları, tahini, tuzu ve baharatını ilave edip püre haline getirin.

  • 3

    Enginar püresini servis tabağına aktarın, üzerine doğranmış çilek, semizotu dalları ve haşlanmış siyah pirinci ekleyerek tabağınızı tamamlayın.

  • 4

    En son kalan sızma zeytinyağını gezdirin ve servis yapın.

