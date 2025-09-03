Sarımsaklı Enginar Püreli Bahar Tabağı
Misafirlerinize özel, hem sağlıklı hem de göz alıcı bir tabak hazırlamak isteyenler için harika bir seçenek: Sarımsaklı Enginar Püreli Bahar Tabağı.
Malzemeler
Yapılışı
Enginar çanaklarını küçük doğrayıp tencereye alın. Taze sarımsak başlarını ekleyin. Üzerini bir parmak geçecek kadar su ilave edin. Tencerenin kapağını kapatın, enginarlar yumuşayana kadar haşlayın.
Enginar püresi için tencerenin içindeki sarımsakları alıp çatalla ezin. Suyunu süzdüğünüz enginarları, 1 yemek kaşığı zeytinyağını, sarımsakları, tahini, tuzu ve baharatını ilave edip püre haline getirin.
Enginar püresini servis tabağına aktarın, üzerine doğranmış çilek, semizotu dalları ve haşlanmış siyah pirinci ekleyerek tabağınızı tamamlayın.
En son kalan sızma zeytinyağını gezdirin ve servis yapın.
