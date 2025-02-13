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Öğünler Meze Bal kabaklı peynirli milföy topları

Bal Kabaklı Peynirli Milföy Topları

Bal Kabaklı Peynirli Milföy Topları
ORTA 50 DAKİKA

Bal Kabaklı Peynirli Milföy Topları: Kıtır milföy, kremamsı peynir ve bal kabağının enfes uyumuyla, her lokmada lezzet şöleni!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Bal kabağını hilal şeklinde dilimleyin. Fırın tepsisine dizin. Üzerine esmer şeker serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kabaklar yumuşayana ve üzeri hafif karamelize olana kadar pişirin.
  • 2
    Fırınlanmış kabak dilimlerinden 2 tanesini ezip püre haline getirin. 2 yemek kaşığı püre yeterli olacaktır. Lor peyniri, öğütülmüş fındık, rendelenmiş lime kabuğu ve kabak püresini bir kasede karıştırın.
  • 3
    Oda sıcaklığındaki milföy hamurlarını 2'ye kesin ikiye kesin. Üzerlerine bıçak yardımıyla hafif çizikler atın. Hazırladığınız harcı milföylerin ortasına paylaştırın ve top şeklinde kapatın.
  • 4
    Yumurta sarısı ile yoğurdu çırpın. Milföy toplarını bu karışıma bulayın ve fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin.
  • 5
    Sos için tahin, bal ve limon suyunu bir kasede çırpın. Fırınlanmış milföy toplarını ve fırınlanmış kabak dilimlerini servis tabağına alın. Üzerine sosu gezdirin. Haşhaş, nar ve fındık ile süsleyerek servis yapın.

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